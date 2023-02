Rien ne va plus au PSG, le Qatar enrage

Pierrick Levallet

Défait par le Bayern Munich mardi dernier, le PSG a montré un niveau de jeu inquiétant avant l'entrée de Kylian Mbappé. Et cela n'aurait pas du tout plu à Nasser Al-Khelaïfi, alors que l'émir du Qatar avait fait le déplacement pour assister à la rencontre. Le président du PSG aurait alors fait part de son agacement en interne.

Après deux défaites consécutives, face à l’OM et l’AS Monaco, le PSG espérait pouvoir se relancer contre le Bayern Munich et avancer à nouveau dans le bon sens après la partie. Mais finalement, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Privée de Kylian Mbappé, sur le banc, en début de rencontre, la formation parisienne a montré un niveau inquiétant.

Malgré Mbappé, le PSG n’a rien pu faire contre le Bayern Munich

Surclassés par les hommes de Julian Nagelsmann, les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas su trouver les failles pour percer la défense du Bayern Munich. L’entrée de Kylian Mbappé a fait du bien et a permis au PSG d’ouvrir quelques espaces, mais elle n’a pas été suffisante pour décrocher un bon résultat (défaite 1-0). Et ce dernier revers passerait mal en interne.

Nasser Al-Khelaïfi a poussé un coup de gueule en interne