Catastrophe pour Neymar, le PSG sort du silence

Hugo Chirossel

Alors que le Paris Saint-Germain a arraché une victoire précieuse contre le LOSC ce dimanche au Parc des Princes (4-3), les Parisiens ont également perdu Neymar sur blessure. Touché à la cheville, le Brésilien est sorti sur civière à la 51e minute de jeu. Christophe Galtier a donné des nouvelles de son numéro 10 à l’issue de la rencontre.

Le Paris Saint-Germain s’est fait très peur. Alors qu’ils restaient sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Parisiens devaient à tout prix l’emporter ce dimanche, lors de la réception du LOSC au Parc des Princes.

Neymar est sorti sur blessure

Après avoir mené rapidement 2-0, le PSG a ensuite laissé les Lillois prendre le contrôle de la rencontre et renverser la situation. Il aura fallu un but de Kylian Mbappé et un très beau coup franc de Lionel Messi dans le temps additionnel pour permettre au club de la capitale de remporter ce match (4-3). Un soulagement pour Christophe Galtier, qui va tout de même devoir composer avec la blessure de Neymar.

« C'est sûrement une entorse de la cheville »