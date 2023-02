Ça chauffe au PSG, la réponse hallucinante de Neymar et Messi

Pierrick Levallet

Mardi dernier, le PSG n'a pas su trouver les solutions et s'est incliné face au Bayern Munich (1-0). Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas du tout apprécié le visage montré par son équipe et il n'a pas hésité à faire part de son mécontentement en interne. Mais la réaction du président du PSG n'aurait pas été spécialement bien vue par certains joueurs, dont Neymar et Lionel Messi.

Après la défaite contre l’OM et la débâcle face à l’AS Monaco, le PSG voulait se remettre sur de bons rails en gagnant contre le Bayern Munich mardi dernier. Mais les hommes de Christophe Galtier, privés de Kylian Mbappé en début de rencontre, n’ont pas su trouver les solutions nécessaires. Le PSG s’est donc incliné, signant sa troisième défaite consécutive. Et ce revers a eu du mal à passer auprès de la direction parisienne.

Nasser Al-Khelaïfi n’a pas apprécié la défaite contre le Bayern

À en croire Goal , Nasser Al-Khelaïfi aurait fait part de son agacement en interne après la défaite face au Bayern Munich, rencontre pour laquelle l’émir du Qatar avait le déplacement. Mais les remarques du président du PSG n’auraient pas été spécialement bien reçues dans le vestiaire.

Messi et Neymar défient la direction du PSG