Le vestiaire du PSG en feu, une bagarre avec Neymar évitée

Thibault Morlain

Après 3 défaites consécutives, le PSG voit les tensions se multiplier en interne. Et il y a quelques jours, le ton était notamment monté suite à la rencontre face à l’AS Monaco. Neymar s’était alors opposé à Luis Campos, le conseiller sportif parisien. Les esprits se sont échauffés, au point de quasiment en arriver aux mains.

Depuis son retour de la Coupe du monde, Neymar accuse clairement le coup au PSG. En effet, les performances ne sont plus ce qu’elles étaient en première partie de saison et pour ne rien arranger, le Brésilien aggrave son cas avec ses soirées poker et ses virées au fast food. C’est dans ce contexte que le ton serait vivement monté entre Neymar et Luis Campos.

Neymar - Mbappé : Le PSG court à la catastrophe https://t.co/TBlxGfk45F pic.twitter.com/sqO9n30X4j — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Explication musclée entre Neymar et Campos

Alors que les deux hommes s’étaient déjà expliqués après la rencontre face à l’AS Monaco, Neymar en aurait remis une couche le lendemain, lors du décrassage du PSG. Selon L’Equipe , le Brésilien aurait alors clairement expliqué ce qu’il n’aimait pas auprès de Luis Campos, comme notamment le recrutement réalisé par le Portugais. Ce dernier aurait alors lui reproché à Neymar son faible niveau actuel avec le PSG.

Il a fallu les séparer

C’est alors que les tensions seraient encore montées d’un cran entre Neymar et Luis Campos. Le quotidien sportif précise alors qu’il a fallu intervenir afin de séparer le Brésilien et le Portugais, proches d’en venir aux mains. C’est bel et bien tendu au PSG…