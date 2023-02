Une embrouille éclate, une star du PSG vide son sac

La rédaction

Samedi dernier, Presnel Kimpembe avait désobéi aux ordres de son capitaine, Marquinhos, et avait décidé de partir à la rencontre des supporters parisiens présents à Monaco. En coulisses, le Brésilien n'aurait pas digéré ce comportement. Après la victoire du PSG face au LOSC ce dimanche (4-3), l'international français a expliqué son geste.

Sèchement battu par l'AS Monaco samedi dernier (1-3), Presnel Kimpembe avait écouté son cœur, plutôt que les ordres de son capitaine. Malgré les consignes de Marquinhos, qui avait demandé aux joueurs ne pas se présenter devant les supporters parisiens présents au stade, le défenseur du PSG avait appelé à l'union sacrée avant le huitième de finale aller de Ligue des champions. Les chants du Parc des Princes n'ont pas permis au club de parisien de vaincre le Bayern Munich, mais ont été primordiaux ce dimanche face au LOSC (victoire 4-3).

« L’équipe a su se transcender pour aller chercher cette victoire »

Au micro de Prime Vidéo, Kimpembe est revenu sur ce match incroyable. « C’est un match de fou. On se met vite dans le bain en marquant ces deux buts. On fait une très bonne première mi-temps. En seconde période, nous tombons un peu dans leur piège en jouant leur jeu et nous encaissons ces deux buts qui leur donnent l’avantage. Ça a été un match compliqué mais nous avons su relever la tête pour finalement l’emporter. Perdre à nouveau nous serait resté en travers de la gorge. L’équipe a su se transcender pour aller chercher cette victoire » a déclaré le défenseur du PSG avant de revenir sur son geste à Monaco. Un comportement que n'aurait pas digéré Marquinhos selon les informations de L'Equipe. Vexé de ne pas avoir été écouté, le capitaine du PSG en voudrait à son coéquipier.

Kimpembe revient sur sa communion avec les supporters