Polémique Neymar au PSG : Il dégoupille et désigne le vrai coupable

Axel Cornic

Moyen depuis son retour de la Coupe du monde, Neymar a connu un nouveau revers avec sa blessure à la cheville face à l’AS Monaco (4-3), lors de la dernière journée de Ligue 1. Une blessure qui pourrait le tenir éloigné des terrains entre deux ou trois semaines à en croire les premières indiscrétions provenant du Paris Saint-Germain.

Il ne manquait plus que ça. En délicatesse avec sa cheville depuis le Mondial au Qatar, Neymar a finalement rechuté face à l’AS Monaco et il pourrait beaucoup manquer au PSG dans les prochaines semaines. Pas vraiment rassurant, avec le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich du 8 mars qui approche à grands pas.

Le PSG se saborde sur le mercato, l'incroyable révélation https://t.co/smox2MTst8 pic.twitter.com/rcUlUhLFsW — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

« Je trouve que l’acharnement sur Neymar est insensé »

Dans une vidéo publiée ce lundi, Pierre Ménès a tenu à prendre la défense de Neymar. « Je trouve que l’acharnement sur Neymar est insensé. Il ne fait pas tout bien, il n’a pas toujours la bonne attitude, il est parfois très gamin... Je suis d’accord » a-t-il expliqué, sur YouTube . « Mais bon, sa cheville a été rafistolée dieu sait comment par l’équipe du Brésil pour qu’il puisse rejouer, il a mal à cette cheville ».

« La cheville de Neymar n’a pas tourné toute seule ! »