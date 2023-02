Catastrophe pour le PSG, il annonce un «KO technique»

Arnaud De Kanel

Miraculé sur sa pelouse face au LOSC (4-3), le PSG a tout de même vu l'OM maintenir le cap. Victorieux à Toulouse (2-3), les hommes d'Igor Tudor mettent la pression sur les Parisiens à une semaine du Classique au Vélodrome. Pour Nabil Djellit, cette rencontre sera décisive dans la course au titre et elle pourrait faire mal au PSG.

La course au titre est passionnante. Le PSG et l'OM se livrent un superbe duel et les deux premiers du championnat ont encore fait le spectacle ce week-end. Portés par Kylian Mbappé, les Parisiens ont renversé le LOSC tandis que l'OM est allé s'imposer à Toulouse. Ainsi, 5 points les séparent et ils devront se départager dimanche prochain lors du Classique au Vélodrome. Un tournant de la saison pour Nabil Djellit.

L’OM explose un record qui fait trembler le PSG https://t.co/jw2S2uUqVF pic.twitter.com/SKoy6ApPFr — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

«On sera fixé pour savoir si l’OM joue le titre»

Sur les ondes d' Europe 1 Sport , Nabil Djellit a évoqué le bras de fer entre le PSG et l'OM. « Dimanche prochain, on sera fixé pour savoir si l’OM joue le titre. Faut pas se cacher. La dynamique collective de l’OM est meilleure qu’à Paris », a-t-il constaté, avant de prédire le pire pour le PSG.

Djellit craint le pire pour Paris