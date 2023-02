PSG : Mbappé réalise l’impensable, il hallucine

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a encore fait parler de lui dimanche. Auteur d'un doublé, l'attaquant a évité une nouvelle contre performance à son club. C'est lui qui avait ouvert le score après un splendide numéro en solitaire. Là ou d'autres ne s'y seraient pas aventurés, Mbappé est entré dans la surface lilloise pour effacer deux joueurs lillois. Sidney Govou n'en revient pas.

Dans une spirale plus que négative après les revers consécutifs contre l'OM, Monaco et le Bayern, le PSG n'avait pas le droit à l'erreur. Les Parisiens avaient été parfaitement lancés par Kylian Mbappé, buteur pour son retour en tant que titulaire. Ce premier but, Mbappé se l'ai fait tout seul puisqu'il est parti sur le côté gauche et a tenté une incursion dans la défense lilloise. Seul face à Bafodé Diakité et Tiago Djalo, il a réussi à trouver l'ouverture après un magnifique enchainement. De quoi laisser Sidney Govou bouche bée.

Une histoire en 4 temps... @KMbappe 🥵#PSGLOSC pic.twitter.com/MHlo5gfUik — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2023

«Il est différent»

Sidney Govou a salué l'incroyable slalom de Kylian Mbappé qui a débouché sur le premier but parisien. « Il est différent. Ils sont cinq (Lillois) à revenir, il n’y a aucun Parisien à moins de dix mètres de lui, il tente l’option individuelle C’est déjà difficile de défendre sur un joueur normal (dans la surface de réparation), mais sur ce genre de joueurs.. . », relève l'ancien joueur de l'OL sur Canal + .

«ll n’y a que lui qui est capable de faire ça»