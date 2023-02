Neymar en plein cauchemar, le PSG panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure contre le LOSC dimanche, Neymar est touché à la cheville sans que la durée de son indisponibilité ne soit connue pour le moment. Le numéro 10 brésilien pourrait manquer le choc contre le Bayern Munich le 8 mars, ce qui serait un sérieux coup dur pour le PSG comme le souligne Loïc Tanzi.

Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Neymar de prendre place à l'infirmerie du PSG. L'international brésilien souffre effectivement d'une entorse de la cheville droite après un tacle appuyé de Benjamin André. Par conséquent, Neymar pour rater le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Et pour le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi, ce serait une très mauvais nouvelle pour le PSG.

«Le PSG a besoin de Neymar»

« Neymar présent contre le Bayern ? Tout le monde l’espère au Paris Saint-Germain. Mbappé l’a dit après le match, le PSG a besoin de son onze type pour ce huitième de finale retour. Et ce onze type c’est avec Neymar en pleine forme », assure-t-il dans une vidéo diffusée sur le site de L'EQUIPE , avant d'expliquer l'importance de Neymar au PSG.

Le PSG espère pouvoir compter sur Neymar contre le Bayern