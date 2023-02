Scandale au PSG, «ce n’est pas une nouveauté folle»

Axel Cornic

C’est une image qui n’a pas manqué de faire réagir ces derniers jours, ajoutant une énième polémique au quotidien du Paris Saint-Germain. Le comportement de Luis Campos lors de la victoire à l’arrachée sur le LOSC en Ligue 1 (4-3) n’est en effet pas passée inaperçue et certains réclament même des sanctions.

La série inédite de défaites du PSG est terminée, mais le polémique n’en finit plus. Cette fois, c’est Luis Campos qui est pointé du doigt, coupable d’avoir outrepassé ses fonctions lors de la rencontre face à l’AS Monaco de dimanche dernier, en descendant sur le bord du terrain et marchant en quelque sorte sur les plates-bandes de Christophe Galtier.

« Campos il faisait déjà ça à Monaco et à Lille. D’autres l’ont fait aussi »

Lors d’une vidéo publiée sur YouTube ce lundi, Pierre Ménès a abordé ce sujet et à la différence de nombreux observateurs... il n’est pas étonné. « Je sais bien que c’est le PSG et qu’au PSG tout est repréhensible, mais Campos il faisait déjà ça à Monaco et à Lille. D’autres l’ont fait aussi » a expliqué l’ancien sniper de Canal + .

« Les arbitres n’avaient qu’à le sanctionner et lui demander de quitter la pelouse »