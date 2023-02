Un scandale est révélé au PSG, ancien de l’OM est impliqué

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté contre le LOSC, le PSG a vu Luis Campos se précipiter aux côtés de Christophe Galtier sur la pelouse du Parc des Princes. Un comportement vivement critiqué qui ne sera toutefois pas sanctionné par la LFP selon Daniel Riolo qui explique que la proximité entre Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi va rapidement classer l'affaire.

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le PSG n'avait plus le droit à l'erreur. Dans ce contexte, le club de la capitale recevait le LOSC dans un match décisif et donc très tendu. Et alors que les Parisiens menaient rapidement 2 à 0, ils sont retombés dans leurs travers, permettant aux Dogues de prendre l'avantage à quelques minutes de la fin de la rencontre.

Le comportement de Campos fait parler

C'est le moment choisi par Luis Campos pour faire parler de lui. En effet, le conseiller sportif est descendu de la tribune pour aller aux côtés de Christophe Galtier et donner des consignes aux joueurs. Un comportement assez surréaliste qui a valu de nombreuses critiques au Portugais. Mais cela peut-il aller jusqu'à des sanctions ? Impossible selon Daniel Riolo.

«Labrune répète à qui veut bien l'entendre qu'il n'a qu'un seul patron sur terre, Al-Khelaifi»