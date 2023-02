PSG : Neymar va-t-il réussir un miracle à la Mbappé ?

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Neymar s'est blessé à la cheville. Victime d'une entorse, la star brésilienne devrait manquer le choc face à l'OM et le huitième de finale retour contre le Bayern. Mais dans l'entourage de Neymar, on croise les doigts pour qu'il soit de retour à Munich. Selon vous, le numéro 10 du PSG réussira-t-il un miracle à la Kylian Mbappé, revenu de blessure plus tôt que prévu pour affronter le Bayern ?

Blessé à la cuisse le 1er février, Kylian Mbappé était supposé manquer trois semaines de compétition. Mais heureusement pour le PSG, la star française a réussi à revenir plus tôt que prévu, et à participer à la rencontre face au Bayern au Parc des Princes ce mardi soir. En effet, Kylian Mbappé a joué pendant trente minutes lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Il est d'ailleurs passé tout près d'égaliser, son but ayant été annulé à cause d'une position de hors de jeu de Nuno Mendes.

Neymar veut réussir un miracle à la Mbappé https://t.co/Ivyor7Zmfh pic.twitter.com/6M6TDZxzZS — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

Mbappé est revenu prématurément de blessure contre le Bayern

Alors que Kylian Mbappé retrouve peu à peu la pleine possession de ses moyens, Neymar a rechuté ce dimanche après-midi. Heureux d'avoir retrouvé son numéro 7, le PSG a perdu son numéro 10, touché une nouvelle fois à la cheville. « Victime d’une entorse de la cheville durant la rencontre face à Lille, Neymar a passé une IRM ce jour. Celle-ci ne révèle pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures » , a communiqué le PSG sur son site officiel ce dimanche.

Neymar veut prendre exemple sur Kylian Mbappé