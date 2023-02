Immense flop du mercato, il a terrassé l’OM

Arnaud De Kanel

Pour son retour en Ligue des champions, l'OM voyait Tottenham se dresser sur sa route. Le club londonien pouvait alors compter sur la star de son recrutement, le Brésilien Richarlison, acheté pour 58M€ à Everton. Mais voilà qu'à la mi-saison, ses seuls faits d'armes à Tottenham ont eu lieu contre l'OM...

L'Olympique de Marseille avait un groupe abordable en Ligue des champions. Avec le Sporting CP, l'Eintracht Francfort et Tottenham, les Phocéens avaient toutes leurs chances. Sur le papier, les Spurs étaient les grands favoris du groupe. Cela s'est avéré puisqu'ils ont terminé premier de ce dernier. En déplacement à Londres, l'OM avait tenu avant de tomber sous les coups de Richarlison. Superstar du recrutement et 10ème plus gros transfert de l'été dernier, le Brésilien n'y arrive pas à Tottenham. Sa seule victime cette saison est l'OM.

🚨 L'OM prend déjà une grosse décision pour son mercato ? 👇 pic.twitter.com/AUfg1MtPjS — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Richarlison a puni l'OM

Après avoir fait mieux que résister, l'OM payait son manque de réalisme et Richarlison en profitait pour inscrire un doublé en 5 minutes. Recruté à prix d'or par Tottenham l'été dernier, le Brésilien n'a inscris que deux buts depuis son arrivée, c'était contre Marseille. En dehors de cette rencontre, il doit se contenter de 3 petites passes décisives. Dans la lumière au Mondial avec le Brésil, Richarlison n'a pas surfer sur cette bonne dynamique à son retour chez les Spurs . Tout s'est même empiré.

Bagarre, blessure... rien ne va pour Richarlison