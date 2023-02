Mercato : Son retour est annoncé, il calme le PSG

Axel Cornic

La succession de Christophe Galtier anime déjà les débats, puisque certains assurent que le Paris Saint-Germain changera d’entraîneur en cas d’élimination en Ligue des Champions. Plusieurs noms sont d’ores et déjà évoqués pour le remplacer et si Zinédine Zidane semble être la grande priorité du Qatar, un possible retour de Thiago Motta semble prendre forme.

Arrivé il y a seulement quelques mois, Christophe Galtier est déjà annoncé sur le départ au PSG. Le début d’année catastrophique de son équipe pourrait en effet pousser les dirigeants parisiens à faire un choix fort et plusieurs pistes sont déjà annoncées pour remplacer l’entraîneur de 56 ans.

Zidane, cette fois c’est la bonne

Forcément, Zinédine Zidane est l’un des noms les plus cités, puisqu’il est toujours sans club et souhaiterait rapidement reprendre du service. Thomas Tuchel et José Mourinho ont également été évoqués, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’y a eu aucun contact avec le PSG pour le moment.

Motta botte en touche