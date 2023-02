Zidane est déjà menacé pour le PSG !

La rédaction

Actuellement en pleine crise sportive, le PSG pourrait se séparer à terme de Christophe Galtier, au club depuis seulement huit mois. L’ancien coach de Nice, Lille et Saint-Étienne ne parvient pas à imprimer sa patte dans la capitale et comme l’été dernier, Zinédine Zidane est annoncé à la tête du PSG. Pourtant un autre nom vient se mêler au débat et ce n’est pas celui de Thomas Tuchel.

Longtemps perçu comme la piste prioritaire pour prendre les rênes du PSG l’été dernier, Zinédine Zidane continue de faire de l’œil au Qatar pour remplacer Christophe Galtier. Si le Qatar fait tout pour s’offrir les services de celui qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid en tant qu’entraîneur, il est difficile de venir à bout du deal. Le PSG se penche donc sur d’autres dossiers.

Un nouveau dans la course au poste d’entraîneur du PSG

Zidane n’est pas le seul coach convoité par le PSG. L’Argentin Marcelo Gallardo, sans club depuis fin 2022, est sur la liste des prétendants au poste selon le journaliste italien Nicolò Schira. L’ancien joueur du PSG, passé par le Parc des Princes entre 2007 et 2008, vient de quitter River Plate qu’il entraînait depuis 2014 et avec qui il a remporté 210 matchs et le championnat d’Argentine en 2021.

Premier challenge européen pour Gallardo ?

La piste Marcelo Gallardo était déjà évoqué il y a quelques mois lorsque Paris voulait se séparer de Mauricio Pochettino. Problème, à l’époque il était encore sous contrat avec River Plate et comptait bel et bien honorer la fin de son mandat. Aujourd’hui libre, plus rien n’empêche l’Argentin de s’offrir un nouveau challenge européen.