Mercato - PSG : Il a allumé la mèche, Messi peut tous les surprendre

Thomas Bourseau

Formé et ayant passé le plus gros de sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait quitter le PSG libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Le Barça préparerait son retour et serait prêt à faire une concession.

Lionel Messi est entré dans les dernières semaines de son contrat expirant le 30 juin prochain au PSG. le10sport.com vous a affirmé le 18 février dernier que les discussions entre le clan Messi et le Paris Saint-Germain se poursuivaient pour parvenir à un accord sur un nouveau bail.

«J'ai toujours dit que c'était la maison de Leo»

Cependant, des informations venues d’Espagne dévoilent que Lionel Messi ne serait plus déterminé à l’idée de prolonger au PSG. Invité à s’exprimer sur cette situation mercredi, Xavi Hernandez a laissé la porte du FC Barcelone ouverte à son ancien coéquipier. « Messi ? Rien à ajouter, j'ai toujours dit que c'était la maison de Leo et que les portes lui étaient ouvertes. C'est ce que je peux dire, c'est mon ami et nous sommes en communication constante, avec le président nous parlons de plusieurs choses ».

Le Barça et le clan Messi prêt à faire des efforts pour le retors de l’attaquant du PSG