Mercato : Après Messi, le PSG risque gros avec cette star

Amadou Diawara

Tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos est dans la dernière année de son contrat. D'ailleurs, les deux stars du PSG négocient actuellement avec leur direction pour prolonger. Et malheureusement pour le club de la capitale, l'Inter Miami est intéressé à la fois par Leo Messi et Sergio Ramos, comme l'a laissé clairement entendre le coach Phil Neville.

Lors de l'été 2021, le PSG a réalisé deux coups XXL à 0€, entre autres : Lionel Messi (FC Barcelone) et Sergio Ramos (Real Madrid). Arrivées d'Espagne, les deux stars ont paraphé un bail de deux saisons à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Leo Messi et Sergio Ramos partiront donc librement et gratuitement s'ils ne prolongent pas d'ici-là.

Le PSG peut craindre l'Inter Miami pour Messi... et Ramos

Conscient de la situation de Lionel Messi et de Sergio Ramos, le PSG est au travail pour les prolonger. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos est toujours en pourparlers avec l'entourage des deux joueurs ; et les discussions sont en bonne voie. Toutefois, le conseiller football du PSG est menacé par l'Inter Miami pour Leo Messi, et il pourrait également l'être pour Sergio Ramos, qui a été lié à la franchise de David Beckham, comme affirmé par Phil Neville.

«Nous avons été liés à tous les meilleurs joueurs : Sergio Ramos...»