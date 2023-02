Messi le fait pleurer au Qatar, il raconte

Thibault Morlain

Alors que l'Argentine a remporté la Coupe du monde au Qatar, pour la bande à Lionel Messi, ça a très mal commencé avec une défaite contre l'Arabie Saoudite. L'Albiceleste s'est alors retrouvée immédiatement dos au mur et face au Mexique, le match suivant, Messi a soulagé tout un peuple à commencer par Pablo Aimar. En pleurs après le but de La Pulga, il est revenu sur ce moment.

Le 26 novembre dernier, l'Argentine l'a emporté face au Mexique en Coupe du monde (2-0). Et c'est Lionel Messi qui a tout débloqué avec un but après l'heure de jeu. Mais ça a été très poussif pour l'Albiceleste, qui se tendait de plus en plus. Forcément, après la réalisation de Messi, la décompression a été immédiate.

Aimar relâche la pression

Une scène a fait énormément réagir après ce but de Lionel Messi contre le Mexique. On a ainsi pu voir Pablo Aimar, l'un des adjoints de Lionel Scaloni dans le staff argentin, éclater en larmes. Sur le banc de touche, soulagé, il n'a ainsi pas retenu ses larmes et cela n'est donc pas passé inaperçu.

« Le soulagement d'une semaine de tension »