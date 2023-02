PSG : La bombe est lâchée pour Messi, une vérité est dévoilée

Thomas Bourseau

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi est toujours en pleines discussions avec le PSG afin de rallonger son bail comme le10sport.com vous l’a affirmé la semaine dernière. Par le biais de son entraîneur Xavi Hernandez, le FC Barcelone s’est à nouveau positionné sur le dossier, mais ne semble pas encore être passé à l’action.

Lionel Messi est sous contrat au PSG jusqu’à la fin de la saison. Bien que Le Parisien et Fabrizio Romano aient fait part d’un accord de principe et verbal entre le clan Messi et le comité de direction du Paris Saint-Germain en décembre pour une année supplémentaire au sein du club de la capitale, un terrain d’entente total ne semble pas encore avoir été trouvé.

Le PSG discute toujours avec Messi, Barcelone tente le tout pour le tout

C’est du moins ce que le10sport.com vous a révélé le 18 février dernier, expliquant que les discussions entre les deux parties étaient toujours à l’ordre du jour. Le journaliste Florent Torchut a fait savoir mercredi qu’un nouveau rendez-vous devait avoir lieu pour trouver un consensus sur la question salariale de l’éventuel futur contrat de Messi. En parallèle, il est question d’un potentiel retour de l’Argentin au FC Barcelone. En conférence de presse mercredi, son ancien coéquipier et actuel entraîneur du Barça Xavi Hernandez a affirmé que les portes du FC Barcelone étaient « toujours ouvertes » pour la légende vivante du club culé.

«C’est presque impossible», le clan Messi vend la mèche pour son avenir https://t.co/jGzlGxKeCF pic.twitter.com/p5yMZ3P5WG — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Xavi ouvre la porte à son retour, le Barça n’a pas dégainé pour Messi