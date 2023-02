Zidane se fait interpeller en pleine rue pour le PSG

Thibault Morlain

Si Christophe Galtier est encore l'entraîneur du PSG pour le moment, ça commence à chauffé pur lui et la question de sa succession est au coeur des discussions. Le nom de Zinedine Zidane revient de plus en plus pour prendre place sur le banc parisien. Ce qui ne semble pas plaire aux fans de l'OM qui n'ont pas hésité à interpeller Zidane à ce sujet.

Le PSG va-t-il changer d'entraîneur en pleine saison ? Tout dépendra du résultat de la confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions. En cas d'élimination, Christophe Galtier pourrait bien être remercié. Et pour le remplacer, de nombreux noms circulent à commencer par celui de Zinedine Zidane. S'il avait recalé le PSG à l'été pour attendre l'équipe de France, cette fois, les conditions pourraient être réunies pour l'arrivée de Zidane.

« Ne vas pas au PSG »

Il y a toutefois un point qui pourrait faire réfléchir Zinedine Zidane pour le PSG : son attachement à Marseille. D'ailleurs, chez les fans de l'OM, on souhaite empêcher l'arrivée de Zizou au Parc des Princes. C'est ainsi que ces dernières heures, sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on a pu voir des supporters olympiens interpeller Zidane, alors en plein footing, lui lâchant : « Zidane on t'aime, ne vas pas au PSG ».

🏃‍♂️ Des marseillais ont croisé Zidane 🇫🇷 faire un footing à #Marseille, et lui ont demandé de ne pas signer au #PSG. 😂#TeamOM | #OMPSGpic.twitter.com/UmH3gbPgwp — Marseille Inside (@Marseillelnside) February 23, 2023

« Dans sa tête, il est trop Marseille »