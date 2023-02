Mercato - PSG : L’avenir de Zidane se joue à l’étranger

Axel Cornic

La prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 a été un véritable coup dur pour Zinédine Zidane, qui va désormais devoir trouver une autre option pour rebondir. Ça pourrait être au Paris Saint-Germain, où les propriétaires ont toujours rêvé de lui et pourraient bien se séparer de Christophe Galtier au cours des prochaines semaines. Mais il n’y a pas que le PSG dans l’avenir de Zidane…

Tout le monde se demande quel sera le prochain club de Zinédine Zidane, qui n’a connu que le Real Madrid au cours de sa courte carrière d’entraîneur. Sans emploi depuis plus d’un an et demi, le Français souhaite reprendre du service et avec son CV, les options ne manquent pas.

Nouvelle chance pour le PSG

Son nom a été lié à plusieurs clubs ces derniers mois et c’est notamment le cas du PSG. Nous vous avons révélé sur le10sport.com les agissement du club de la capitale, qui a finalement été éconduit par Zidane et s’est donc rabattu sur Christophe Galtier.

Massara, l’homme qui pourrait écarter la Juve de la course