Le PSG vise un gros coup sur le mercato

En proie à de mauvais résultats en 2023, le PSG veut renforcer son effectif. Les recrues du dernier mercato estival pèsent trop peu dans l’effectif et Luis Campos serait déjà sur plusieurs dossiers chauds, comme la piste Manu Koné qui est confirmée à l'étranger pour le PSG.

Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz, ce sont les noms de ceux qui devaient arborer le renouveau du Paris Saint-Germain au milieu de terrain avec leur recrutement l'été dernier. Si les premières semaines étaient convaincantes pour certains, voilà maintenant quelques mois qu’aucun de ces joueurs ne parvient à se montrer indispensable dans l’effectif du PSG. Le club se positionne donc sur d’autres pépites pour renforcer son entrejeu.

Une pépite qui plaît au PSG

Comme révélé par l’ Équipe du Soir ces derniers jours, Manu Koné (21 ans) est bel et bien sur les tablettes du PSG, et la piste est confirmée ce vendredi par le journaliste italien Nicolò Schira. Le milieu du Borussia Mönchengladbach est excellent en Allemagne et Paris pourrait bien tout faire pour enrôler le Français de 21 ans.

Paris ou Liverpool ?