Le PSG prépare un transfert, l'Arabie Saoudite s'en mêle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier frustré par son temps de jeu, Edouard Michut a finalement quitté le PSG afin d'être prêté à Sunderland jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat estimée à 5M€. Et alors qu'il monte en puissance avec le club anglais, le jeune milieu de terrain serait suivi par Newcastle.

Peu utilisé au PSG, Edouard Michut a décidé de prendre son envole l'été dernier en s'engageant avec Sunderland sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 5M€. Et après des débuts poussifs, le club de Championship envisagerait désormais de payer cette option. Mais d'autres clubs s'immiscent dans ce dossier comme l'explique Matty Hewitt, journaliste pour The Chronicle , à l'image de Newcastle, récemment passé sous pavillon saoudien.

▶️ Mercato : Paris doit déjà renégocier avec Mbappé pic.twitter.com/NMz4nv2yDg — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Newcastle dans le coup pour Michut ?

« Le grand rival de Sunderland, Newcastle United, a été évoqué pour recruter Michut. Le RB Leipzig a également été cité pour le milieu de terrain et les indiscrétions rapportées affirment qu'un transfert lors de l'été à venir serait le plus probable. Les deux clubs seraient désireux d'observer la seconde moitié de la saison pour voir comment Michut se débrouille en Championship », assure-t-il dans une interview accordée à CulturePSG avant de poursuivre.

La clause de Michut levée avant d'être revendu ?