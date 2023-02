Le PSG a une opportunité en or sur le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Evan Ndicka devrait quitter l'Eintracht Francfort librement et gratuitement à la fin de la saison. Selon la presse italienne, le défenseur central de 23 ans serait donc ouvert aux propositions pour un transfert. De bon augure pour le PSG, qui est intéressé par son profil depuis plus de deux ans.

Très performant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Evan Ndicka suscite l'intérêt du PSG depuis plus de deux ans. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 11 juillet 2020, le club de la capitale est fan du défenseur français de 23 ans. Et plus récemment, le PSG aurait fait d'Evan Ndicka un plan B après Milan Skriniar, qui va finalement rejoindre le Parc des Princes à la fin de son contrat avec l'Inter le 30 juin.

L’OM a été recalé par une légende du PSG ! https://t.co/mcd6V3xdli pic.twitter.com/wiMI65AXT3 — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Le PSG est fan d'Evan Ndicka depuis juillet 2020

Ce jeudi, Fabrizio Romano a lâché de nouvelles précisions de taille sur le dossier Evan Ndicka via Twitter . A en croire le journaliste italien, l'international français U21 devrait quitter l'Eintracht Francfort à l'issue de la saison, et ce, parce qu'il est en fin de contrat le 30 juin. Ainsi, Evan Ndicka resterait ouvert aux propositions. Reste à savoir qui s'attaquera à lui.

Evan Ndicka en attente d'offre pour un transfert à 0€

Alors qu'il a coché le nom d'Evan Ndicka depuis plus de deux ans, le PSG profitera-t-il de sa situation contractuelle pour boucler un transfert à 0€ ? Ou se contentera-t-il de Milan Skriniar, qui arrive à l'été 2023 ? Affaire à suivre...