Mercato : Il brille en Europe, le PSG se fait fracasser

Axel Cornic

Ce jeudi soir, des bons souvenirs sont sûrement revenus à la surface du côté du Paris Saint-Germain avec l’excellente prestation d’Angel Di Maria, qui a porté la Juventus face au FC Nantes en Ligue Europa (0-3). En tout cas, cela a rappelé à Daniel Riolo la façon dont le PSG l’a un peu poussé vers la sortie la saison dernière, en ne prolongeant pas son contrat…

Si l’été dernier certains pensaient à un renouveau de l’effectif, au fil des mois un constat accablant s’est confirmé : le PSG s’est grandement affaibli. Certains éléments majeurs n’ont en effet pas été remplacés et c’est notamment le cas d’Angel Di Maria, parti à la fin de son contrat.

Di Maria, plus « assez sexy » pour le PSG

L’ancien numéro 11 du PSG a rebondi à la Juventus et ce jeudi il a réalisé une prestation éblouissante en Ligue Europa, ce qui a poussé Daniel Riolo a revenir sur son départ. « On va être obligés de repenser à son départ du PSG » a-t-il déclaré, dans l’ After Foot . « Le problème ce n’est pas son départ ou comment il a été remplacé, c’est la façon dont on a considéré à un moment que ce gars là devait être mis en concurrence parce qu’il n’était plus assez sexy ».

« La gestion globale au PSG, où il fallait ajouter des vedettes aux vedettes, a été une catastrophe »