Le PSG a laissé partir «un champion», il hallucine

En fin de contrat, Angel Di Maria avait quitté le PSG l'été dernier afin de s'engager avec la Juventus. Un choix qui n'a pas beaucoup été discuté à l'époque. Et après des débuts compliqués, le Fideo va beaucoup mieux comme en témoigne son magnifique triplé contre le FC Nantes (3-0). Et Massimiliano Allegri ne tarit pas d'éloges pour le champion du monde.

Di Maria écœure le FC Nantes

« Les champions sont différents des autres, c'est tout simple. Quand on a un joueur comme ça, il élève le niveau de l'équipe, les autres sont plus calmes et il voit des choses que les autres ne voient pas », lance l'entraîneur de la Juventus en conférence de presse avant de défendre le bilan de son équipe, longtemps privée d'Angel Di Maria, blessé.

«C'est un champion»