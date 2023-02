Une transfert à 5M€ est annoncé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après des débuts très poussifs du côté de Sunderland, où il est prêté par le PSG, Edouard Michut enchaîne toutefois les matches en 2023. A tel point que l'idée de lever son option d'achat, estimée à 5M€, ne serait pas à exclure en fin de saison.

Formé au PSG, Edouard Michut n'a jamais réellement eu sa chance à Paris et l'été dernier, il a donc été prêté à Sunderland qui dispose d'une option d'achat estimée à 5M€. Et alors qu'il semblait peu probable que le jeune milieu de terrain reste en Angleterre, Matty Hewitt, journaliste pour The Chronicle , n'est pas aussi affirmatif concernant l'avenir d'Edouard Michut qui joue de plus en plus.

Michut revient en forme

« Je pense que cela dépend encore du championnat dans lequel Sunderland se trouvera la saison prochaine et si Michut évite toute blessure d'ici juin aussi. Il commence à être régulièrement performant sur le terrain, mais il a besoin de temps de jeu. Si Sunderland n'est pas promu en Premier League, dépenser 5 millions sur un joueur qui a deux mois de bon football dans les jambes représente toujours un risque, mais ce n'est que mon opinion », lance le journaliste dans une interview accordée à CulturePSG avant de poursuivre.

Sunderland réfléchit à l'idée de lever son option d'achat