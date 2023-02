Il annonce son retour au Real Madrid

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il vient de rompre son contrat avec l’Olympiakos qu’il avait rejoint l’été dernier, Marcelo n’a pas encore prévu de raccrocher les crampons. Le Brésilien a tout de même son après-carrière en tête et il a déjà planifié son retour au Real Madrid, son club de toujours.

Si Karim Benzema est devenu le capitaine du Real Madrid cette année, c’est parce que Marcelo a quitté le club l’été dernier. Devenu remplaçant depuis deux saisons, le latéral gauche brésilien était en fin de contrat avec le club madrilène. Parti à l’Olympiakos, Marcelo a déjà rompu avec l’équipe grecque. Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

«J'aimerais beaucoup revenir au Real Madrid»

Moins étincelant qu’il y a quelques années, Marcelo a déjà son après-carrière en tête. Et le Brésilien voudrait revenir au Real Madrid, son club de toujours, même s’il laisse encore planer le doute sur son rôle. « Je ne sais pas et je ne veux pas penser maintenant à ce que je vais faire ou à ce que je ne vais pas faire. Mais j'aimerais beaucoup revenir au Real Madrid, être là et essayer d'aider les jeunes qui en ont besoin. Il y a donc plusieurs façons de pouvoir aider Madrid. Je ne me vois pas revenir juste pour être là et c'est tout. Non. Je me vois essayer d'aider davantage le Real Madrid. Je me vois comme quand je suis venu ici, à 18 ans, pour mettre mon grain de sable. Et bien, la même chose », a confié Marcelo dans un entretien accordé à ESPN .

Marcelo a tout gagné

Arrivé au Real Madrid en 2005, Marcelo a tout connu avec la Maison Blanche. Le Brésilien a surtout été l’un des grands artisans des trois Ligue des Champions de suite avec Zinédine Zidane mais aussi de celles remportées en 2014 et 2022.