Prolongation pour Messi, il surpasse Mbappé et Ronaldo !

Alors que le contrat de Lionel Messi arrive à expiration, le PSG cherche à le prolonger comme vous l’a indiqué le10sport.com. Un nouveau bail qui fait débat, alors que certains estiment que le club de la capitale doit se séparer de son numéro 30 afin de bâtir son projet autour de Kylian Mbappé. Un avis qui n’est pas partagé par tous.

Libre en fin de saison, Lionel Messi fait durer le suspense. Alors qu’un accord semblait en passe d’être trouvé pour une prolongation avec le PSG, l’Argentin s’interrogerait désormais au sujet de son avenir dans la capitale. Des doutes partagés par de nombreux observateurs, estimant que le PSG doit tirer un trait sur le septuple Ballon d’Or afin de bâtir le projet du club autour de Kylian Mbappé. Délégué général d’ Union sport & cycle , Virgile Caillet ne partage pas cet avis et se justifie dans des propos accordés au Parisien .

Mercato - PSG : L'énorme démenti du clan Messi https://t.co/LiyRFbYBos pic.twitter.com/sHIRjG1IGz — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« L’étendard aujourd’hui c’est Mbappé mais ta légende c’est Messi »

« L’étendard aujourd’hui c’est Mbappé mais ta légende c’est Messi. Et le club peut encore surfer dessus sur le plan de l’attractivité économique, de l’incarnation de son ambition. Messi est en train d’éteindre Cristiano Ronaldo, tandis que Neymar est sur courant alternatif », confie-t-il.

« Il va encore être hyper bankable »