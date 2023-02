L'avenir de Messi dicté par une catastrophe ? La réponse

Thibault Morlain

Actuellement au PSG, Lionel Messi est dans sa dernière année de contrat. La question est donc de savoir s'il prolongera ou non avec le club de la capitale. Ça négocie en coulisses et voilà que le choc décisif face au Bayern Munich approche. Le résultat pourrait-il avoir un impact sur l'avenir de Messi ? Des précisions ont été apportées à ce sujet.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Si l'Argentin est aujourd'hui un joueur du PSG, son contrat expire en juin prochain. Il est néanmoins question d'une prolongation pour le champion du monde et le club de la capitale n'a pas changé d'avis à ce propos comme vous l'a révélé le10sport.com. Mais voilà que la campagne de Ligue des Champions pourrait virer au fiasco pour le PSG avec une possible élimination dès les huitièmes de finale contre le Bayern Munich. De quoi alors relancer les débats sur l'avenir de Lionel Messi au PSG ?

« Le résultat de Bayern-PSG ne changera pas la décision de Messi »

Journaliste pour L'Equipe , Florent Torchut était invité sur le plateau de TyC Sports pour évoquer l'avenir de Lionel Messi. Et selon ses informations, il n'y aura aucun impact encore la décision du joueur du PSG et le résultat du choc contre le Bayern Munich : « On me dit que le résultat de Bayern-PSG ne changera pas la décision de Messi. L'entourage de Leo insiste à dire qu'ils sont bien à Paris, que Messi, Antonella et les enfants sont à l'aise dans la ville ».

« Messi ne parle qu'au PSG et son idée est de rester »