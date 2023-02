PSG : Voilà ce qui va tout changer pour Lionel Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si le PSG cherche toujours à prolonger son contrat qui prendra fin le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir. Le FC Barcelone, de son côté, espère le faire revenir. Son envie de participer à la prochaine Copa America pourrait avoir un impact dans son choix de carrière.

Lionel Messi garde toujours le secret concernant son avenir. Le 30 juin prochain, le champion du monde argentin sera en fin de contrat avec le PSG et comme l’a révélé le10sport.com, la priorité du club de la capitale est toujours de prolonger Messi. Mais tout ne sera pas aussi simple, surtout qu’un candidat fait son retour dans l’équation.

Le Barça veut faire revenir Messi

En effet, le FC Barcelone serait de plus en plus optimiste dans ce dossier. Le club catalan veut rapatrier Lionel Messi et la récente discussion entre le père de l’attaquant du PSG et Joan Laporta a enflammé la Catalogne.

Son avenir international entre en jeu