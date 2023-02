Il est annoncé au PSG, une offre inattendue est dégainée

Pierrick Levallet

En difficulté au PSG ces dernières semaines, Christophe Galtier commence à voir sa place être menacée. Plusieurs noms sont évoqués pour lui succéder dans la capitale, dont un certain José Mourinho. Cependant, le Portugais ferait des envieux sur le mercato, alors que le PSG n'a toujours pas bougé pour le recruter.

Alors que le PSG traverse une phase plutôt délicate en ce mois de février, Christophe Galtier se retrouve annoncé sur le départ. L’entraîneur français voit en effet sa place être menacée, et certaines rumeurs évoquent quelques noms pour le remplacer. Parmi les potentiels candidats, on peut retrouver un certain José Mourinho, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma.

Annoncé au PSG, il a pris une décision fracassante sur le mercato https://t.co/qDtw8K9ups pic.twitter.com/pX8puskqp5 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Aucun contact entre le PSG et Mourinho

Cependant, Le10Sport.com est en mesure de confirmer que le PSG n’a entretenu aucun contact avec José Mourinho jusqu’à présent. La direction parisienne maintient sa confiance en Christophe Galtier pour le moment. José Mourinho, lui, il ferait d’autres envieux sur le mercato.

«À mon avis il a reçu quelques offres»