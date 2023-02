Au cœur des rumeurs pour le PSG, il tape du poing sur la table

Thomas Bourseau

José Mourinho est envoyé aux quatre coins du monde et notamment au PSG pour éventuellement prendre la succession de Christophe Galtier. La Roma a fermé la porte en assurant qu’il sera l’entraîneur du club de la Louve la saison prochaine, l’occasion pour The Special One de remettre les pendules à l’heure.

Et si Christophe Galtier était remplacé au PSG ? Arrivé en juillet dernier avec Luis Campos pour que le tandem fasse des miracles comme ce fut le cas au LOSC, Galtier connaît quelques difficultés ces derniers temps sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Ce jeudi, le technicien n’a pas supervisé la séance d’entraînement du PSG en raison de l’apparition d’un syndrome grippal, et il se pourrait qu’il soit indéfiniment absent au Camp des Loges prochainement bien que le10sport.com vous ait révélé la semaine dernière que Christophe Galtier n’était pas menacé.

Nouveau couac pour l'entraîneur du PSG https://t.co/qvQiJ22a5W pic.twitter.com/7ULGahBXAA — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

«Je pense que l’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma»

Cependant, il est question de divers intérêts pour différents coachs en coulisse de la part du PSG. Que ce soit Zinedine Zidane, Thomas Tuchel ou encore José Mourinho. Pour ce qui est de Tuchel et du Special One , le10sport.com vous a affirmé la semaine dernière que le PSG n’avait contacté aucun des deux entraîneurs, mais le nom de Mourinho revient avec insistance dans la presse mercato pour le PSG. De quoi pousser Pietro Berardi, administrateur délégué de la Roma, de sceller l’avenir du Portugais à la Gazzetta dello Sport. « Je pense que l’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma. Avec l’entraîneur, nous sommes à mi-chemin du contrat d’un an et demi. Il est très déterminé, il souffre pour la Roma et pour arriver au résultat ».

«Les paroles de Pietro Berardi sont simplement son intuition, je ne lui ai jamais parlé de cette question»