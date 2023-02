Une star sur le départ, elle annonce la couleur au Real Madrid

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric n’est pas encore certain de savoir où s’écrira son avenir à l’issue de la saison. Le Croate n’a jamais caché son envie de rester au Real Madrid. Néanmoins, Mundo Deportivo a révélé que la direction madrilène avait quelques doutes quant à la prolongation de Luka Modric. De son côté, le Ballon d’Or 2018 ne voudrait pas qu’on lui livre son extension sur un plateau.

Modric veut faire ses preuves

Selon les informations d’ AS , Luka Modric se serait montré assez clair sur son avenir. Le Croate ne veut pas signer à n’importe quel prix au Real Madrid, il veut prouver qu’il a encore sa place au club en performant sur le terrain. Ses dernières prestations avec les Merengue parlent d’ailleurs pour lui.

Ses performances parlent pour lui