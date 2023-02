Zidane fait rêver le PSG, le Qatar connaît la menace

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane souhaite retrouver très rapidement un banc après plus d’un an et demi d’inactivité. Ça tombe bien, vraisemblablement déçu par Christophe Galtier le Paris Saint-Germain pourrait lui offrir cette occasion, mais cela semble loin d’être gagné puisque d’autres clubs seraient sur le coup.

Tout le monde le voyait prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde, mais la prolongation de Didier Deschamps a poussé Zinédine Zidane à revoir ses plans. Désormais plus question d’attendre, puisque l’ancien du Real Madrid souhaiterait rapidement reprendre du service.

Zidane, le moment ou jamais

Le PSG est l’une des options les plus commentées. Nous vous avons révélé sur le10sport.com comment Zidane a éconduit les avances parisiennes la saison dernière, mais cette fois tout a changé et il pourrait bien être le successeur d’un Christophe Galtier très critiqué.

Attention à la Juventus !