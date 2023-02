Mercato - PSG : Cette grande annonce qui peut retenir Mbappé

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé aurait signé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Ainsi, le numéro 7 parisien pourrait ne plus faire long feu à Paris, surtout qu'il serait suivi de près par le Real Madrid et Liverpool, en autres. Mais heureusement pour le PSG, Achraf Hakimi pourrait retenir Kylian Mbappé.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé était tout proche de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Mais finalement, le numéro 7 parisien a préféré snober le club merengue pour parapher un nouveau contrat de trois ans.

Très proche de Mbappé, Hakimi est loin de quitter le PSG

Selon certains rumeurs, Kylian Mbappé n'aurait pas signé un nouveau contrat de trois saisons, mais plutôt de deux années, plus une en option. Dans ces conditions, la superstar de 24 ans pourrait partir librement et gratuitement dans un nouveau club à l'été 2024, si sa prolongation automatique n'est pas activée, à moins que le PSG ne préfère le vendre à la fin de cette saison pour empocher un pactole. D'autant que le Real Madrid et Liverpool, entre autres, seraient en embuscade. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé pourrait être retenu par son grand ami Achraf Hakimi.

