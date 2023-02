Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour ce transfert à 100M€

La rédaction

L'histoire d'amour entre la MNM, Mbappé, Neymar et Messi risque certainement de prendre fin à la fin de la saison. Le trio le plus prometteur d'Europe n'aura jamais vraiment réussi à fonctionner, au point que le PSG pourrait se séparer de l'un, voire de deux d'entre eux cet été. Si des éléments du trio partent en fin de saison, le PSG va s'attaquer à du lourds, du côté de l'Italie, et de Naples.

A Naples, le cratère le plus connu n'est pas le Vésuve mais le stade Diego Maradona cette saison. Largement leader de Série A avec 15 points d'avance sur son dauphin et bien lancé en Ligue des Champions après leur victoire 2-0 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, cette saison historique pour le Napoli porte le sceau de deux joueurs, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Suffisant pour que le PSG commence à s'y intéresser.

« Osimhen? Ne jamais dire jamais en cas de propositions folles... »

Aurelio de Laurentiis, président de Naples avait évoqué le cas de Victor Osimhen, auteur de 20 buts cette saison, au micro de TNT Sport . Il avait affirmé que « Kvara et Osimhen ? Ce ne sera pas difficile de garder nos meilleurs joueurs, nous sommes bons avec les contrats. Mais ne dites jamais jamais en cas de propositions folles. Je pense qu’ils vont rester longtemps ». D'après de multiples sources, il faudrait débourser environ 100M€ pour s'attacher les services de sa pépite nigérianne.

Le PSG pas seul en course

Mais alors que le PSG semble intéressé par la venue de Victor Osimhen dès cet été, il va falloir batailler sur le marché des transferts pour attirer le buteur napolitain. Selon Nicolò Schira, journaliste italien, deux clubs anglais, Chelsea et Manchester United aurait commencé à sonder le club napolitain pour une venue de Victor Osimhen cet été.