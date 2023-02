«Un choix incompréhensible» : Il craint le pire pour une star du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison en dents de scie au PSG, Gianluigi Donnarumma est régulièrement pointé du doigt. Ancien portier de l'AC Milan, Mario Ielpo n'est d'ailleurs pas tendre avec le champion d'Europe italien et estime qu'il n'a clairement pas fait le bon choix en signant à Paris.

Libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma avait rejoint le PSG en 2021 en provenance de l'AC Milan. Un choix longtemps critiqué compte tenu du fait que Keylor Navas était déjà présent à Paris, tandis que d'autres grands clubs européens voulaient le recruter. Un choix que Mario Ielpo ne parvient toujours pas à comprendre.

«C'est une chose d'aller à Liverpool, mais dans la ligue française»

« Donnarumma nous a habitués à des bêtises mais il fait aussi des miracles. C'est un gardien qui a des qualités de gardien de but et des arrêts miraculeux, mais il est un peu lourd dans ses mouvements et dans ses descentes. S'est-il amélioré depuis son aventure avec les Rossoneri ? Définitivement non, l'année dernière toute cette alternance ne l'a pas aidé. Maintenant, il semble avoir acquis une certaine stabilité mais il est difficile de jouer au PSG. Là-bas, il est le dernier clou du cercueil. Si tu fais un match nul, ils ne le remarquent même pas, mais si tu fais une erreur, ils le remarquent clairement. Le choix qu'il a fait est incompréhensible. C'est une chose d'aller à Liverpool, mais dans la ligue française », assure-t-il pour Calciomercato.com .

Donnarumma pas intouchable en Italie ?