Transfert annoncé, l'OM est soulagé

Thibault Morlain

Indésirable à l'OM, Nemanja Radonjic a fait ses valises lors du dernier mercato estival. Le Serbe s'est envolé pour le Torino dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Alors que cela serait en passe de se transfert en transfert définitif, pour l'OM, cela semble être une excellente nouvelle au-delà de l'aspect financier. Explications.

Pour l'OM, le pari Nemanja Radonjic n'a jamais fonctionné. L'opération virant au flop, le Serbe a enchainé les prêts ces dernières saisons, lui qui a rejoint le Torino pour cet exercice. Un prêt assorti d'une option d'achat d'environ 2M€ qui devrait être levée. Une bonne nouvelle donc pour l'OM, qui va se débarrasser d'un énorme boulet.

Loin de l'OM, Radonjic est critiqué

Comme l'explique le Corriere dello Sport , Nemanja Radonjic va être acheté par le Torino, qui pourrait toutefois rapidement s'en débarrasser. En effet, le Serbe est loin de faire l'unanimité du côté de Turin, où son attitute serait vivement pointée du doigt.

« Qu’il donne un signal s’il veut faire quelque chose dans le foot »