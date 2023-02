Zidane au PSG, le clash des versions

Thibault Morlain

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier est loin d'être serein à 100% actuellement. En effet, le danger plane au-dessus du natif de Marseille et la question de son successeur fait parler. Zinedine Zidane est notamment l'un des rêves des Qataris, qui ont déjà tenter leur chance avec Zizou il y a quelques mois. Mais à ce propos de cet intérêt du PSG pour Zidane, les versions divergent.

Souhaitant remplacer Mauricio Pochettino, le PSG rêvait de Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid était alors annoncé comme le grand rêve du Qatar pour le poste d'entraîneur. Cela n'a finalement pas été plus loin. En effet, pour Zidane, la priorité de l'époque était l'équipe de France. Attendant les Bleus, Zizou avait alors recalé le PSG. Mais voilà que différentes versions ont été données concernant l'intérêt des Parisiens pour Zinedine Zidane il y a quelques mois de cela.

« Ils ont vraiment parlé avec lui »

Que s'est-il passé entre le PSG et Zinedine Zidane durant l'été ? Il y a quelques jours, à l'occasion d'un live sur la chaine Twitch de Gotaga, Samir Nasri a notamment lâché : « Ils ont parlé avec lui. Ils ont vraiment parlé avec lui ». De son côté, Daniel Riolo a dernièrement expliqué : « Si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra. Et cette proposition, il est possible qu'elle arrive dans pas très longtemps si les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés », sous entendant ainsi que le PSG avait fait une offre pour Zidane.

« Il n'y a rien »