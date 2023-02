Zidane - PSG : Un conflit éclate !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’il ne soit pas menacé à court terme, Christophe Galtier a bien conscience de ne pas faire l’unanimité au sein de l’état major du PSG à cause du début d’année 2023. À tel point que du côté de Doha on réfléchirait déjà à plusieurs pistes. L’Emir du Qatar rêverait toujours de Zinedine Zidane tandis que Nasser Al-Khelaifi pencherait plus pour un retour de Thomas Tuchel.

Arrivé l’été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a connu une première partie de saison très prometteuse sur le banc du PSG. Mais depuis le début de l’année, rien ne va plus à Paris, au point que son avenir soit déjà remis en cause.

▶️ Mercato : Cette réunion qui inquiète le PSG... pic.twitter.com/OmFyf2HqX3 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Désaccord au Qatar pour Zidane ?

Et bien évidemment, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Néanmoins, selon les informations de Foot Mercato , il existe un désaccord en interne puisque l’Emir du Qatar rêve de puis longtemps d’attirer l’ancien coach du Real Madrid, tandis que Nasser Al-Khelaïfi privilégie un retour de Thomas Tuchel.

«Le PSG discute avec des entraîneurs»