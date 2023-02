Zidane : Le PSG s’attaque à un grand nom, une réponse tombe

Hugo Chirossel

Alors qu’il bénéficie toujours de la confiance de ses dirigeants pour le moment, Christophe Galtier n’en reste pas moins menacé. Si les dernières rumeurs évoquent avec insistance un intérêt pour Zinédine Zidane, Luis Campos aurait également contacté José Mourinho, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma. Pietro Berardi, PDG de la Louve, s’est exprimé sur l’avenir de l’entraîneur portugais.

Les prochaines semaines vont être décisives pour Christophe Galtier. Si le PSG a mis fin à sa série de trois défaites consécutives dimanche dernier face au LOSC (4-3), les derniers résultats ne jouent pas en sa faveur. Son avenir pourrait se décider le 8 mars prochain, lors du huitième de final retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Le PSG aurait contacté Mourinho

Plusieurs noms ont été évoqués pour lui succéder en cas de départ, notamment celui de Zinédine Zidane. Selon Foot Mercato , Luis Campos aurait également sondé José Mourinho, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma. Toutefois, d’après nos informations, le PSG n’a contacté personne pour le moment et les dirigeants parisiens maintiennent leur confiance en Christophe Galtier.

« Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma »