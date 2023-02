Messi, Zidane… Toutes les infos mercato du 22 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Réunion au sommet à Barcelone pour Messi ?

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n'a pas encore tranché pour son avenir, et il semblerait que le FC Barcelone soit toujours autant intéressé par son éventuel retour. D’après les informations divulguées par Catalunya Ràdio , Jorge Messi, père de l’attaquant argentin, s’est entretenu avec le président du Barça Joan Laporta le jeudi 16 février. L’avenir du numéro 30 du PSG a évidemment été au cœur de l’échange, d'autant que le club catalab n'a jamais caché son envie de rapatrier Messi qui avait rallié le Parc des Princes en 2021.



PSG : L'Inter Miami réclame aussi Lionel Messi

Par ailleurs, dans un entretien accordé à The Athletic , l'entraîneur de l'Inter Miami Phil Neville a affiché son envie de voir Lionel Messi débarquer en provenance du PSG l'été prochain, et vise cette opération légendaire : « Je pense que cela va au-delà de l'Inter Miami. Je pense que ce serait une très grande chose pour la MLS. Il serait probablement la plus grosse recrue de l'histoire du sport américain (...) C'est excitant, mais je pense que ce serait un grand défi », indique Neville.



Zidane tout proche du PSG ?

De passage dans l'émission Zack en Roue Libre de Zack Nani sur Twitch , Daniel Riolo a clairement indiqué que Zinedine Zidane était de plus en plus proche du PSG pour venir remplacer Christophe Galtier : « Si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra. Et cette proposition, il est possible qu'elle arrive dans pas très longtemps si les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés », indique le consultant de RMC Sport .



Galtier est maintenu au PSG... pour l'instant