Zidane - PSG : La décision est prise

Annoncé sur le départ ces derniers jours après le mauvais début d’année réalisé par le PSG, Christophe Galtier bénéficie encore, pour le moment, de la confiance de ses supérieurs. Comme vous l’a révélé le10sport.com, aucun entraîneur n’a été contacté pour remplacer le technicien tricolore, et ce malgré les rumeurs persistantes autour de Zinedine Zidane. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano.

Zinedine Zidane posera-t-il un jour ses valises près du Parc des Princes, comme en rêvent les propriétaires qataris du PSG, ou cela en restera éternellement au stade du fantasme ? Pisté ces dernières années comme vous l’a révélé le10sport.com, Zinedine Zidane n’a jusqu’ici pas cédé aux avances parisiennes, désireux de prendre la tête de l’équipe de France. Depuis, la donne a changé avec la prolongation de Didier Deschamps, obligeant l’ancien meneur de jeu à revoir ses plans, et reconsidérer la possibilité de débarquer au PSG, comme l’espère encore le Qatar.

La situation se tend au PSG

Et la situation actuelle du PSG joue en faveur de Zinedine Zidane, alors que Christophe Galtier a grillé ses jokers depuis le début de l’année, avec une élimination en Coupe de France contre l’OM (1-2), une lourde défaite face à Monaco (1-3) puis un revers lors de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). La miraculeuse victoire parisienne obtenue au détriment du LOSC (4-3) dimanche ne sauve pas encore la peau de Christophe Galtier, qui jouera en partie sa place en Bavière le 8 mars prochain.

Galtier n’est pas menacé, pour l’instant