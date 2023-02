Zidane - PSG : «Il est possible que la proposition arrive dans pas longtemps»

Thibault Morlain

Ça commence à chauffer pour Christophe Galtier au PSG. Actuel entraîneur du club de la capitale, il pourrait rapidement laisser sa place en fonction des futurs résultats. Et pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane résonne à nouveau du côté du PSG. D'ailleurs, une offensive pourrait rapidement être lancée pour l'ancien du Real Madrid.

Le PSG va-t-il changer d'entraîneur au milieu de la saison ? Alors que le club de la capitale traverse actuellement une très grosse crise, cela pourrait bien être fatal à Christophe Galtier. L'ancien de l'OGC Nice n'arrive pas à trouver les solutions et les critiques sont de plus en plus nombreuses. Galtier en danger, il n'en fallait pas plus pour qu'on reparle d'une arrivée de Zinedine Zidane au PSG.

« Si le PSG refait la proposition à Zidane... »

Ce mardi, à l'occasion de l'émission Zack en Roue Libre avec Zack Nani sur Twitch , Daniel Riolo a parlé de Zinedine Zidane au PSG. Dans un premier temps, le consultant RMC a expliqué : « Si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra ».

Une proposition du PSG imminente pour Zidane ?