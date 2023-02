Ils se sont préparés, un projet du Qatar bat de l’aile au PSG

Thomas Bourseau

Lionel Messi est sous contrat au PSG jusqu’à la fin de la saison et au sein de son clan, tous ne seraient pas sur la même longueur d’onde au sujet d’une prolongation. Alors qu’en parallèle, l’Inter Miami s’est préparé à l’accueillir.

Depuis plusieurs mois, le PSG, sous l’impulsion du Qatar notamment, travaille sur la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le 20 octobre 2022, le10sport.com vous révélait que le conseiller football Luis Campos s’activait en coulisse pour préparer un nouveau bail à proposer après le Mondial à La Pulga et à son entourage afin que le septuple Ballon d’or continue au moins une saison supplémentaire au PSG, son engagement contractuel actuel prenant fin à l’issue de l’exercice. Le 18 février dernier, le10sport.com vous a confirmé l’existence de discussions entre le PSG et le clan Messi.

Le clan Messi divisé quant à une prolongation au PSG

Cependant, la presse étrangère évoque des doutes dans l’esprit de Lionel Messi concernant une prolongation de contrat. Le journaliste Gerard Romero évoquait même dernièrement pour TUDN que Jorge Messi, père du joueur, était emballé par l’idée que son fils prolonge au PSG lorsque ce dernier était beaucoup moins emballé par cette éventualité. L’occasion pour l’Inter Miami de tenter un coup. Depuis plusieurs années, la franchise de Major League Soccer de David Beckham nouerait des liens forts avec le clan Messi afin de préparer au mieux son éventuelle arrivée en Floride. C’est en effet ce que des médias étrangers ont dernièrement fait savoir. Et à présent, le coach de l’Inter Miami ne s’en cache même plus.

L’Inter Miami ne va pas «nier» pour Messi selon son entraîneur

À l’occasion d’une entrevue accordée à The Times jeudi, Phil Neville n’y est pas allé par quatre chemins concernant la potentielle venue de Lionel Messi. Pour rappel, en septembre 2020 pour Goal España, l’ancien joueur du FC Barcelone faisait part de son rêve américain de jouer en Major League Soccer. Et les portes de l’Inter Miami lui sont grandes ouvertes selon Phil Neville. « Je ne vais pas nier et dire]qu'il n'y a pas de vérité dans les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets. Depuis que j'ai rejoint Miami, je pense que nous avons été liés à tous les meilleurs joueurs du monde. De Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez, tous ceux que vous pouvez citer ».

L’Inter Miami a de la place pour des designated players, Messi n’est que le début