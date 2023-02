Messi - PSG : Un scénario improbable prend forme sur le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est en pourparlers avec le PSG pour prolonger, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, la sortie polémique de Matias Messi aurait, contre toute attente, rapproché la Pulga du FC Barcelone. Alors que les deux camps ont des choses à se reprocher, ils se seraient rencontrés dernièrement pour mettre les choses à plat.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi - qui était en fin de contrat avec le FC Barcelone - n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta pour prolonger. Contrainte de se trouver un nouveau club, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG.

Lionel Messi et le Barça sont à égalité

Alors qu'il a signé un contrat de deux saisons, Leo Messi est actuellement dans la dernière année de son engagement avec le PSG. Par conséquent, le numéro 30 parisien fera ses valises et changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici le 30 juin. Conscient de la situation, le PSG est au travail pour conserver Lionel Messi la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos est toujours en pourparlers avec le clan Messi et les discussions sont en bonne voie. Toutefois, le conseiller football du PSG ferait mieux de se méfier du FC Barcelone sur ce dossier.

Le contact est renoué entre Barcelone et le clan Messi