Le clan Messi joue un sale coup au PSG, la bombe de la presse espagnole

Alors que son contrat arrive à expiration en fin de saison avec le PSG, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir. Une prolongation semblait pourtant proche d’être actée, mais l’Argentin serait aujourd’hui en plein doute, et aucun scénario n’est à exclure, y compris un retour au FC Barcelone. La dernière révélation de la presse catalane risque d’ailleurs de relancer le dossier.

Auréolé d’un titre de champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi peut désormais se pencher sur la question de son avenir, lui dont le bail arrive bientôt à expiration avec le PSG. Malgré deux saisons en dents de scie, le club de la capitale espère toujours parvenir à un accord comme vous le révélait le10sport.com. Dernièrement, la tendance était très favorable, mais le doute existe désormais, alors que Messi se poserait des questions sur son avenir. L’ancien crack du FC Barcelone étudierait tous les scénarios possibles, y compris celui d’un retour en Catalogne.

Le père de Messi rencontre le patron du FC Barcelone

Et une première discussion informelle entre le clan Messi et le FC Barcelone aurait eu lieu très récemment pour renouer les liens. Alors que le départ houleux de la star argentine a créé une fracture entre les deux parties, Catalunya Ràdio révèle que Jorge Messi, père du numéro 30 du PSG, s’est entretenu avec le président blaugrana Joan Laporta le jeudi 16 février, afin d’évoquer plusieurs sujets.

L’avenir de Leo Messi au programme, mais pas seulement