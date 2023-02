Mercato : Déjà acculé à l’OM, il doit faire taire les critiques

Axel Cornic

Arrivé lors du mercato de janvier avec l’étiquette de plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha n’a toujours pas marqué le moindre but. Une situation qui commence à faire grincer des dents, avec de plus en plus d’observateurs qui se questionnent sur la décision de Pablo Longoria de miser plus de 30M€ sur un attaquant portugais d’à peine 22 ans.

Avec le départ d’Arkadiusz Milik l’été dernier, Pablo Longoria a dû offrir des nouvelles armes offensives à Igor Tudor. Cela a ainsi été le cas avec Alexis Sanchez, qui réalise de belles choses depuis le début de la saison, mais également de Luis Suarez... qui a grandement déçu et qui a quitté l’OM seulement quelques mois après.

PSG : Nouvelle polémique à Marseille, il a trahi l'OM pour... Mbappé https://t.co/dSnCEmUjtN pic.twitter.com/IHlMY62Wvi — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Un transfert à 32M€ et 0 but

Le président Longoria a ainsi dû recommencer depuis le début lors du mercato de janvier et alors que plusieurs noms étaient annoncés à l’OM, il a finalement décidé de miser sur Vitinha. Pas qu’un peu d’ailleurs, puisque l’attaquant de Braga est devenu avec ses 32M€ bonus compris le plus gros transfert de l’histoire du club marseillais. Problème, il n’a toujours pas justifié ce prix.

« Vitinha est en progression »

Car un mois après son arrivée, Vitinha n’a toujours pas marqué le moindre but avec l’OM ! Une situation qui commence à faire réagir, puisque les critiques se font de plus en plus nombreuses, même si le joueur peut compter sur le soutien d’Igor Tudor. « Il s'entraîne bien, il est en progression » a confié le coach de l’OM, à la veille du quart de finale de Coupe de France face à Annecy. « Sera-t-il titulaire demain ? Comme d'habitude, je ne dis rien sur la composition ».

« Il faut lui laisser le temps »