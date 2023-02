L’OM se lâche sur le mercato, «il faut lui laisser du temps»

Axel Cornic

A la recherche d’un attaquant lors du mercato de janvier, Pablo Longoria a fait des folies avec Vitinha, devenu le plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Pourtant, l’attaquant portugais semble rencontrer quelques problèmes d’adaptation et les supporters marseillais attendent toujours son premier but, lui qui a déjà disputé plusieurs matchs avec son nouveau club.

Le pari Luis Suarez raté, l’OM a dû trouver un nouvel attaquant pour seconder Alexis Sanchez. Ainsi, Pablo Longoria a choisi de miser gros sur Vitinha, attaquant d’à-peine 22 ans qui est arrivé en janvier en provenance de Braga. Mais personne n'a encore vu l’étincelle, même s’il n’a été titularisé qu’une seule fois par Igor Tudor.

« Le plus important est que je crois en lui mais il faut lui laisser le temps »

Présent en conférence de presse ce mardi, Chancel Mbemba a été interrogé sur l’adaptation de son coéquipier, qu’il connaissait avant de venir à l’OM. « On a joué l'un contre l'autre, je connais ses qualités » a expliqué le défenseur marseillais, qui a évolué par le passé au FC Porto. « Le plus important est que je crois en lui mais il faut lui laisser le temps ».

« Quand il va marquer, tout va se passer à merveille pour lui »